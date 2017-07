Turn10 reveals the first 167 cars of Forza Motorsport 7

The most numerous automaker on the list is Ferrari, with 46 cars. It includes everything from a 1948 Ferrari 166MM Barchetta to the Ferrari LaFerrari. It's followed by Porsche, with 29 models including both the 918 Spyder and the 700-horsepower 911 GT2 that made its debut at the Xbox E3 conference. Aston Martin and Lamborghini each have strong showings, too, with 14 and 18 cars respectively. There are a wealth of racecars from McLaren as well, including Ayrton Senna's 1988 F1 car. Aside from major supercar builders, there are many smaller marques including Koenigsegg, Lykan, Pagani, Noble, Donkervoort, and more. Check out the full list below.

2013 Ariel Atom 500 V8

2016 Ariel Nomad

1958 Aston Martin DBR1

1960 Aston Martin DB4GT Zagato

1964 Aston Martin DB5

1977 Aston Martin V8 Vantage

1998 Aston Martin V8 Vantage V600

2006 Aston Martin #007 Aston Martin Racing DBR9

2008 Aston Martin DBS

2010 Aston Martin One-77

2012 Aston Martin V12 Zagato

2012 Aston Martin Vanquish

2013 Aston Martin V12 Vantage S

2016 Aston Martin Vantage GT12

2016 Aston Martin Vulcan

2017 Aston Martin DB11

2014 BAC Mono

1992 Bugatti EB110 Super Sport

2011 Bugatti Veyron Super Sport

2013 Donkervoort D8 GTO

1948 Ferrari 166MM Barchetta

1952 Ferrari 375

1953 Ferrari 500 Mondial

1957 Ferrari 250 California

1957 Ferrari 250 Testa Rossa

1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

1962 Ferrari 250 GTO

1963 Ferrari 250LM

1964 Ferrari F-158 F1

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1968 Ferrari 365 GTB/4

1969 Ferrari Dino 246 GT

1971 Ferrari #2 Ferrari Automobili 312 P

1976 Ferrari #1 Scuderia Ferrari 312T2

1982 Ferrari #71 Ferrari France 512 BB/LM

1982 Ferrari #72 N.A.R.T. 512 BB/LM

1984 Ferrari 288 GTO

1987 Ferrari F40

1989 Ferrari F40 Competizione

1990 Ferrari #1 Scuderia Ferrari 641

1992 Ferrari 512 TR

1994 Ferrari F355 Berlinetta

1995 Ferrari F50

1996 Ferrari F50 GT

1998 Ferrari #12 Risi Competizione F333 SP

1998 Ferrari #30 MOMO Doran Racing F333 SP

2002 Ferrari 575M Maranello

2002 Ferrari Enzo Ferrari

2003 Ferrari 360 Challenge Stradale

2004 Ferrari 612 Scaglietti

2007 Ferrari 430 Scuderia

2008 Ferrari California

2009 Ferrari 458 Italia

2010 Ferrari 599 GTO

2010 Ferrari 599XX

2011 Ferrari #62 Risi Competizione 458 Italia GTC

2011 Ferrari FF

2012 Ferrari F12berlinetta

2013 Ferrari 458 Speciale

2013 Ferrari LaFerrari

2014 Ferrari #51 AF Corse 458 Italia GTE

2014 Ferrari #62 Risi Competizione 458 Italia GTLM

2014 Ferrari California T

2014 Ferrari FXX K

2015 Ferrari 488 GTB

2015 Ferrari F12tdf

2012 Hennessey Venom GT

2011 Koenigsegg Agera

2015 Koenigsegg One:1

2016 Koenigsegg Regera

2013 KTM X-Bow R

1967 Lamborghini Miura P400

1986 Lamborghini LM 002

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV

1988 Lamborghini Jalpa

1997 Lamborghini Diablo SV

2008 Lamborghini Reventón

2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV

2011 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera

2011 Lamborghini Sesto Elemento

2012 Lamborghini Aventador LP700-4

2013 Lamborghini Veneno

2014 Lamborghini #14 GMG Racing LP 570-4 Super Trofeo

2014 Lamborghini #18 DragonSpeed Gallardo LP 570-4 Super Trofeo

2014 Lamborghini Huracán LP 610-4

2014 Lamborghini Urus

2015 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán LP620-2 Super Trofeo

2016 Lamborghini Aventador LP750-4 SV

2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

1956 Lotus Eleven

1966 Ford Lotus Cortina

1967 Lotus Type 49

1971 Lotus Elan Sprint

1976 Lotus #5 Team Lotus 77

1990 Vauxhall Lotus Carlton

1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190

2000 Lotus 340R

2002 Lotus Esprit V8

2005 Lotus Elise 111S

2009 Lotus 2-Eleven

2011 Lotus Evora S

2012 Lotus Exige S

2016 Lotus 3-Eleven

1939 Maserati 8CTF

1953 Maserati A6GCS/53 Pininfarina Berlinetta

1957 Maserati 300 S

1961 Maserati Tipo 61 Birdcage

1997 Maserati Ghibli Cup

2004 Maserati MC12

2010 Maserati Gran Turismo S

2014 Maserati #35 M.Calamia Swiss Team MC Trofeo

2014 Maserati Ghibli S Q4

1966 McLaren M2B

1969 McLaren #4 McLaren Cars M8B

1976 McLaren #11 Team McLaren M23

1988 McLaren #12 Honda McLaren MP4/4

1993 McLaren F1

1997 McLaren F1 GT

2011 McLaren #59 McLaren GT 12C GT3

2011 McLaren 12C

2013 McLaren P1

2014 McLaren #60 Bhaitech 12C GT3

2015 McLaren 570S Coupé

2015 McLaren 650S Coupe

2015 McLaren P1 GTR

2010 Noble M600

2009 Pagani Zonda Cinque Roadster

2010 Pagani Zonda R

2012 Pagani Huayra

2016 Pagani Huayra BC

1955 Porsche 550A Spyder

1957 Porsche 356A Speedster

1960 Porsche 718 RS 60

1970 Porsche 914/6

1973 Porsche 911 Carrera RS

1982 Porsche 911 Turbo 3.3

1987 Porsche #17 Porsche AG 962C

1987 Porsche #17 Porsche Dunlop 962C

1987 Porsche 959

1989 Porsche 944 Turbo

1993 Porsche 928 GTS

1995 Porsche 911 GT2

1998 Porsche 911 GT1 Strassenversion

2003 Porsche Carrera GT

2004 Porsche 911 GT3 (996)

2008 Porsche #7 Penske Racing RS Spyder Evo

2011 Porsche #45 Flying Lizard 911 GT3-RSR

2012 Porsche 911 GT2 RS

2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0

2012 Porsche Cayenne Turbo

2014 Porsche 911 Turbo S

2014 Porsche 918 Spyder

2015 Porsche #19 Porsche Team 919 Hybrid

2015 Porsche Macan Turbo

2016 Porsche 911 GT3 RS

2016 Porsche Cayman GT4

2017 Porsche #1 Porsche Team 919 Hybrid

2017 Porsche Panamera Turbo

2018 Porsche 911 GT2 RS

2011 Radical SR8 RX

2015 Radical RXC Turbo

2004 Saleen S7

2016 Spania GTA GTA Spano

2005 TVR Sagaris

2015 Ultima Evolution Coupe 1020

2016 W Motors Lykan HyperSport

2016 Zenvo TS1

